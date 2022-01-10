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У "Мрії" в Польщі виявили пошкоджену стійку шасі

Понеділок, 10 січня 2022, 15:02

У найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія" пошкоджено стійку шасі, тому його виліт із Польщі затримується.

Про це виданню LIGA.net повідомили у пресслужбі ДП "Антонов", пише "Європейська правда".

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", - зазначили в пресслужбі.

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У ДП пояснили, що фахівці, які прилетять на Ан-26, мають оглянути та виправити проблему, за необхідності перевірити інші деталі.

Там також запевнили, що несправності "Мрії" можуть бути виправлені оперативно, і відремонтований літак полетить далі.

Конкретних термінів ремонту у ДП поки не називають.

Зараз "Мрія" перебуває у польському місті Жешув, куди прилетіла зі Стамбула 9 січня.

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