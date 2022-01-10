В "Мрии" в Польше обнаружили поврежденную стойку шасси

У крупнейшего самолета в мире Ан-225 "Мрия" повреждено стойку шасси, поэтому его вылет из Польши задерживается.

Об этом изданию LIGA.net сообщили в пресс-службе ГП "Антонов", пишет "Европейская правда".

"Обнаружена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", - отметили в пресс-службе.

В ГП объяснили, что специалисты, которые прилетят на Ан-26, должны осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали.

Там также заверили, что неисправности "Мрии" могут быть устранены оперативно, и отремонтированный самолет полетит дальше.

Конкретные сроки ремонта в ГП пока не называют.

Сейчас "Мрия" находится в польском городе Жешув, куда прилетела из Стамбула 9 января.