Президент Європарламенту понад два тижні залишається у лікарні

Президент Європарламенту Давід Сассолі залишається у лікарні в рідній Італії через порушення функціонування імунної системи.

Як повідомляє агентство Associated Press, про це повідомив його речник в понеділок 10 січня.

За його словами, Давід Сассолі перебуває у лікарні з 26 грудня.

"Госпіталізація була необхідною у зв’язку з серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи. Внаслідок цього усі робочі заходи президента Європарламенту скасовано", - йдеться у заяві речника.

65-річний Давід Сассолі у вересні важко перехворів на пневмонію і також потребував госпіталізації, та не одразу після того повернувся до повноцінного робочого графіка.

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