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Президент Европарламента более двух недель остается в больнице

Понедельник, 10 января 2022, 17:09

Президент Европарламента Давид Сассоли остается в больнице в родной Италии из-за нарушения функционирования иммунной системы.

Как сообщает агентство Associated Press, об этом сообщил его спикер в понедельник 10 января.

По его словам, Давид Сассоли в больнице с 26 декабря.

"Госпитализация была необходима в связи с серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы. В результате все рабочие мероприятия президента Европарламента отменены", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

65-летний Давид Сассоли в сентябре тяжело переболел пневмонией и также нуждался в госпитализации, и не сразу после того вернулся к полноценному рабочему графику.

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Европарламент

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