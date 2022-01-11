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Укр / Рус

У Британії енергокомпанія радила обійматися з домашніми тваринами, щоб не замерзнути

Вівторок, 11 січня 2022, 19:26

Один з найбільших британських постачальників енергії вибачився після того, як порадив клієнтам притискати до себе домашніх тварин і їсти вівсянку, щоб зігрітися.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Компанія Ovo Energy заявила, що була "збентежена" після того, як посилання на блог, "що містить поради з енергозбереження", було розіслано клієнтам SSE Energy Services.

Компанія заявила, що видалила блог, щоб "оновити" його "вагомішою інформацією для клієнтів".

Ovo Energy придбала SSE Energy Services у 2020 році, але бренди, як і раніше, розділені. У заяві для BBC Ovo Energy заявила, що визнала зміст блогу "непродуманим та марним".

На вже віддаленій веб-сторінці SSE, яка пропонувала поради про те, як зігрітися взимку, не включаючи опалення, SSE запропонувала 10 простих і економічних способів зігрітися і знизити рахунки.

Людям радили носити додаткові шари одягу і продовжувати рухатися, "прибираючись у будинку, викликаючи дітей на змагання з хула-хупу або виконуючи кілька стрибків".

Крім запобігання протягам, SSE заявила, що люди можуть отримати "додаткове тепло", залишивши духовку відкритою після того, як ви перестали готувати, і "обійнявшись зі своїми домашніми тваринами та близькими, щоб залишатися в затишку".

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