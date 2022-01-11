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Укр / Рус
Укр / Рус

В Британии энергокомпания советовала обниматься с домашними животными, чтобы не замерзнуть

Вторник, 11 января 2022, 19:26

Один из крупнейших британских поставщиков энергии принес извинения после того, как посоветовал клиентам прижимать к себе домашних животных и есть овсянку, чтобы согреться.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Компания Ovo Energy заявила, что была "смущена" после того, как ссылка на блог, "содержащий советы по энергосбережению", была разослана клиентам SSE Energy Services.

Компания заявила, что удалила блог, чтобы "обновить" его "более значимой информацией для клиентов".

Ovo Energy приобрела SSE Energy Services в 2020 году, но бренды по-прежнему разделены. В заявлении для BBC Ovo Energy заявила, что признала содержание блога "непродуманным и бесполезным".

На уже удаленной веб-странице SSE, которая предлагала советы о том, как "согреться зимой, не включая отопление", SSE предложила "10 простых и экономичных способов" согреться и снизить счета.

Людям советовали носить дополнительные слои одежды и продолжать двигаться, "убираясь в доме, вызывая детей на соревнования по хула-хупу или выполняя несколько прыжков".

Помимо предотвращения сквозняков, SSE заявила, что люди могут получить "дополнительное тепло", оставив духовку открытой после того, как вы закончили готовить, и "обнявшись со своими домашними животными и близкими, чтобы оставаться в уюте".

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