ЄС на початку весни може схвалити шостий пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Європейський Союз веде роботу над шостим пакетом санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни", - написав він.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring