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ЄС на початку весни може схвалити шостий пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Четвер, 13 січня 2022, 10:40

Європейський Союз веде роботу над шостим пакетом санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни", - написав він.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.

До санкційного списку ЄС додали 17 фізичних осіб, серед яких високопоставлені військові Прикордонної служби Білорусі, судді Верховного суду, топпрокурори. Для ЄС це був вже п’ятий пакет санкцій.

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Білорусь санкції

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