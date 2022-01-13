ЄС на початку весни може схвалити шостий пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Європейський Союз веде роботу над шостим пакетом санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції можуть бути прийняті і введені в дію на початку весни", - написав він.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.

До санкційного списку ЄС додали 17 фізичних осіб, серед яких високопоставлені військові Прикордонної служби Білорусі, судді Верховного суду, топпрокурори. Для ЄС це був вже п’ятий пакет санкцій.

Читайте також: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.