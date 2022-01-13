ЕС в начале весны может одобрить шестой пакет санкций против Беларуси – СМИ

Евросоюз ведет работу над шестым пакетом санкций против Беларуси.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Санкции могут быть приняты и введены в действие в начале весны", - написал он.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний.

В санкционный список ЕС добавили 17 физических лиц, среди которых высокопоставленные военные Пограничной службы Беларуси, судьи Верховного суда, топ-прокуроры. Для ЕС это был уже пятый пакет санкций.

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