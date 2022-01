ЕС в начале весны может одобрить шестой пакет санкций против Беларуси – СМИ

Евросоюз ведет работу над шестым пакетом санкций против Беларуси.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Санкции могут быть приняты и введены в действие в начале весны", - написал он.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring