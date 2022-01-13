Рада ЄС на пів року продовжила економічні санкцій проти Росії
Рада ЄС прийняла рішення про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Росії, запроваджених за агресію проти України.
Заяву про це оприлюднили 13 січня, пише "Європейська правда".
Це є останнім етапом в офіційній процедурі, що продовжує санкції до 31 липня 2022 року.
Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.
Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод. З того час ЄС кожні пів року продовжує дію економічних обмежень.
16 грудня 2021 року після час оцінки ситуації з виконанням Мінських домовленостей на саміті лідерів ЄС вони одностайно ухвалили рішення продовжити санкції.
Лідери Євросоюзу також попередили, що подальша збройна агресія Росії щодо України буде мати масштабні наслідки, у тому числі скоординовані з іншими партнерами нові санкції.
На додачу до економічних санкцій, ЄС наклав на Росію обмеження також за протиправну анексію Криму.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.