ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців

Лідери країн Європейського Союзу вирішили продовжити ще на шість місяців чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії у відповідь на агресію в Україні.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На тлі обговорень про нові санкції проти Росії у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти Росії ще на пів року. Вони діють вже вісім років", - написав Джозвяк.

amid the talk of new sanctions against #Russia at #EUCO in case they attack #Ukraine again, the EU leaders agreed to roll over the current economic sanctions against #Russia for another six months. they have been in force for 8 years now. #Crimea