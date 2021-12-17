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ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців

П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:09

Лідери країн Європейського Союзу вирішили продовжити ще на шість місяців чинні економічні санкції, запроваджені проти Росії у відповідь на агресію в Україні.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На тлі обговорень про нові санкції проти Росії у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти Росії ще на пів року. Вони діють вже вісім років", - написав Джозвяк.

Лідери Євросоюзу після саміту попередили, що подальша збройна агресія Росії щодо України буде мати масштабні наслідки, у тому числі скоординовані з іншими партнерами нові санкції. 

Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні. 

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод. З того час ЄС щопівроку продовжує дію економічних обмежень.

Тим часом ​​Україна, а також Литва та Польща закликають міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії на тлі нарощування російських військ довкола українських кордонів.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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