Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У польському Торуні затримали чоловіка, який поранив мачете трьох людей

Понеділок, 17 січня 2022, 09:18

Поліцейські польського Торуня нейтралізували чоловіка, який ходив вулицями міста і завдавав випадковим перехожим ударів ножем або мачете.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Затриманий, 21-річний Лука Л., який ходив вулицями міста та завдав ударів ножем чи мачете випадковим перехожим, ймовірно перебував під впливом наркотиків.

Для затримання чоловіка поліцейські застосували електрошокер.

На даний момент відомо про трьох постраждалих, у одного з них відрізано палець, а в іншого – порізане обличчя. Постраждалих доставлено до відділення швидкої медичної допомоги.

Зловмисника доставили в ізолятор. Як тільки це стане можливим, йому висунуть звинувачення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти

Статті

Більш проєвропейські Нідерланди: які зміни анонсує новий уряд Рютте

Попри збереження старої коаліції, новий уряд Нідерландів обіцяє змінити свій курс щодо поглиблення європейської інтеграції та розширення ЄС.
17 січня 2022 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Настав час змінити політику Берліна щодо РФ: звернення німецьких експертів до уряду

Якщо Берлін обмежуватиметься символічними реакціями на ревізіоністські авантюри РФ – це лише спокушатиме Кремль на нові неприйнятні кроки...
17 січня 2022 — спільний лист 73 профільних німецьких експертів

Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію

У британській королівській родині стався ще один скандал. Проте тепер Букінгемському палацу довелося піти на безпрецедентні заходи.
14 січня 2022 — Володимир Куренной, для Європейскої правди