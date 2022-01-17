У польському Торуні затримали чоловіка, який поранив мачете трьох людей

Поліцейські польського Торуня нейтралізували чоловіка, який ходив вулицями міста і завдавав випадковим перехожим ударів ножем або мачете.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Затриманий, 21-річний Лука Л., який ходив вулицями міста та завдав ударів ножем чи мачете випадковим перехожим, ймовірно перебував під впливом наркотиків.

Для затримання чоловіка поліцейські застосували електрошокер.

На даний момент відомо про трьох постраждалих, у одного з них відрізано палець, а в іншого – порізане обличчя. Постраждалих доставлено до відділення швидкої медичної допомоги.

Зловмисника доставили в ізолятор. Як тільки це стане можливим, йому висунуть звинувачення.

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