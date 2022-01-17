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В польском Торуне задержали мужчину, ранившего мачете трех людей

Понедельник, 17 января 2022, 09:18

Полицейские польского Торуня нейтрализовали мужчину, который ходил по улицам города и наносил случайным прохожим удары ножом или мачете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Задержанный, 21-летний Лука Л., который ходил по улицам города и наносил удары ножом или мачете случайным прохожим, вероятно, находился под влиянием наркотиков.

Для задержания полицейские применили электрошокер.

На данный момент известно о трех пострадавших, у одного из них отрезан палец, а у другого – порезы лица. Пострадавшие доставлены в отделение скорой помощи.

Злоумышленника доставили в изолятор. Как только это станет возможным, ему предъявят обвинения.

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