Естонія розгорнула в Польщі новий військовий контингент

У понеділок, 17 січня, естонська тактична група Wisent 2 почала нести службу в Польщі, до її завдань входить підтримка союзників у відображенні гібридної атаки з боку Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR

Крім добровольців несення служби у Польщі також розпочали групи розвідки, військових кореспондентів та тилова частина.

"Це чудова можливість продемонструвати польським союзникам професіоналізм наших добровольців, - зазначив командир контингенту підполковник Расмус Ліппур. - Ми допомагаємо Польщі та Литві у відбитті гібридної атаки з боку Білорусі та демонструємо солідарність із союзниками".

Тактична група Wisent 2 пробуде в Польщі до середини лютого, вона задіяна на тій самій ділянці, що й зміна естонського контингенту. З'єднання продовжить взаємодіяти з 18 механізованою дивізією польських збройних сил.

Перший підрозділ Сил оборони, що налічує близько 70 осіб, прибув до Польщі на початку грудня. Він було укомплектований резервістами, кадровими військовими та цивільними фахівцями. Контингент був розгорнутий у рамках двостороннього співробітництва у сфері оборони, під час минулого відрядження естонські військовослужбовці допомогли союзникам у зміцненні прикордонних територій та спостереженні за ними, а також надали підтримку інформаційним супроводом.