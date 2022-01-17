Эстония развернула в Польше новый воинский контингент

В понедельник, 17 января, эстонская тактическая группа Wisent 2 начала нести службу в Польше, в ее задачи входит поддержка союзников в отражении гибридной атаки со стороны Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Кроме добровольцев, несение службы в Польше также начали группы разведки, военных корреспондентов и тыловая часть.

"Это отличная возможность продемонстрировать польским союзникам профессионализм наших добровольцев, – отметил командир контингента подполковник Расмус Липпур. – Мы помогаем Польше и Литве в отражении гибридной атаки со стороны Беларуси и демонстрируем солидарность с союзниками".

Тактическая группа Wisent 2 пробудет в Польше до середины февраля, она задействована на том же участке, что и смена эстонского контингента. Соединение продолжит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией польских вооруженных сил.

Первое подразделение Сил обороны, насчитывающее около 70 человек, прибыло в Польшу в начале декабря. Оно был укомплектовано резервистами, кадровыми военными и гражданскими специалистами. Контингент был развернут в рамках двустороннего сотрудничества в сфере обороны, во время прошлой командировки эстонские военнослужащие помогли союзникам в укреплении приграничных территорий и наблюдении за ними, а также оказали поддержку информационному сопровождению.