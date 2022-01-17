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У Британії можуть скасувати вимогу самоізоляції у разі зараження Covid-19 - ЗМІ

Понеділок, 17 січня 2022, 18:51

В уряді Сполученого Королівства розглядають можливість скасувати вимогу до хворих на коронавірус залишатись у самоізоляції - замість правила це може стати рекомендацією. 

За інформацією The Telegraph, повідомляє Reuters, прем’єр-міністр Борис Джонсон хоче скасувати надзвичайні правила, які діяли у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Розглядається варіант, за яким перебування в самоізоляції для коронахворих буде рекомендованим, але не юридично зобов’язуючим і за порушення не буде передбачатися штрафів. 

За інформацією видання, такі плани розглянуть наступними тижнями і оголосити про зміну підходу можуть навесні. 

Минулого тижня державний секретар з охорони здоров’я Саджид Джевід оголосив, що термін самоізоляції після позитивного тесту в Англії скоротять з 7 днів до 5, за умови, що після цього періоду тест виявиться негативним.

Як повідомлялося, 16 січня Британія зареєструвала найменше випадків зараження з середини грудня. Приріст заражень, після рекордів на початку січня, стабільно знижується. 

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Велика Британія Коронавірус

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