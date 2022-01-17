В Британии могут отменить требование самоизоляции при заражении Covid-19 - СМИ

В правительстве Соединенного Королевства рассматривают возможность отменить требование к больным коронавирусом оставаться в самоизоляции - вместо правила это может стать рекомендацией.

По информации The Telegraph, сообщает Reuters, премьер-министр Борис Джонсон хочет отменить чрезвычайные правила, действовавшие в связи с эпидемией коронавируса.

Рассматривается вариант, по которому нахождение в самоизоляции для коронабольных будет рекомендованным, но не юридически обязывающим и за нарушение не будет предусматриваться штрафов.

По информации издания, такие планы будут рассмотрены в следующие недели, а объявить об изменении подхода могут весной.

На прошлой неделе государственный секретарь по здравоохранению Саджид Джевид объявил, что срок самоизоляции после положительного теста в Англии сократят с 7 дней до 5 при условии, что после этого периода тест окажется отрицательным.

Как сообщалось, 16 января Британия зарегистрировала меньше всего случаев заражения с середины декабря. Прирост заражений после рекордов в начале января стабильно снижается.

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