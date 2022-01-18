Польща увійшла в п’яту хвилю COVID-19 - глава МОЗ

Польща переживає п'яту хвилю інфекцій COVID-19, а поширення варіанта "Омікрон" може призвести до різкого збільшення щоденної кількості випадків захворювання до рівнів, які ще не спостерігалися в країні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми прогнозуємо, що пік інфекцій припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 000 випадків на день", - заявив Недзельський.

Найбільша кількість щоденних випадків, зареєстрованих з початку пандемії, склала 35 251 на 1 квітня 2021 року.

Недзельський сказав, що очікує, що дані, опубліковані у вівторок, покажуть понад 20 000 щоденних випадків.

У п'ятницю 13 із 17 членів Медичної ради Польщі, які консультували прем'єр-міністра з COVID-19, подали у відставку, засудивши, за їхніми словами, відсутність наукового впливу на політику.

Один із членів ради, що пішов у відставку, доктор Костянтин Шульджинський, заявив, що рівень смертності в країнах, де були введені суворіші обмеження, був нижчим, ніж у Польщі, і що п'ята хвиля завдасть службі охорони здоров'я величезного навантаження.

"Ми йдемо у наступну хвилю абсолютно непідготовленими. Будь ласка, пам'ятайте, що величезна смертність у Польщі пов'язана не лише з низьким відсотком вакцинованих людей, а й з тим, що у нас дуже застаріла система охорони здоров'я", - сказав він.

Недзельський сказав, що намагався переконати членів ради, що пішли, продовжувати свою роботу у складі органу, але безрезультатно. Він сказав, що буде створено новий консультативний орган, який набуде іншої форми.

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