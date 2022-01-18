Польша вошла в пятую волну COVID-19 – глава Минздрава

Польша переживает пятую волну инфекций COVID-19, а распространение варианта "Омикрон" может привести к резкому увеличению ежедневного числа случаев заболевания до уровней, которые еще не наблюдались в стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы прогнозируем, что пик инфекций придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 000 случаев в день", — заявил Недзельский.

Наибольшее число ежедневных случаев, зарегистрированных с начала пандемии, составило 35 251 на 1 апреля 2021 года.

Недзельский сказал, что он ожидает, что данные, опубликованные во вторник, покажут более 20 000 ежедневных случаев.

В пятницу 13 из 17 членов Медицинского совета Польши, консультирующих премьер-министра по COVID-19, подали в отставку, осудив, по их словам, отсутствие научного влияния на политику.

Один из ушедших в отставку членов совета, доктор Константин Шульджинский, заявил, что уровень смертности в странах, где были введены более строгие ограничения, был ниже, чем в Польше, и что пятая волна подвергнет службу здравоохранения огромной нагрузке.

"Мы идем в следующую волну совершенно неподготовленными. Пожалуйста, помните, что огромная смертность в Польше связана не только с низким процентом вакцинированных людей, но и с тем, что у нас очень устаревшая система здравоохранения", - сказал он.

Недзельский сказал, что пытался убедить ушедших членов совета продолжать свою работу в составе органа, но безуспешно. Он сказал, что будет создан новый консультативный орган, который примет другую форму.