Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку України

У вівторок, 18 січня, парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив подану 28 депутатами заяву на підтримку територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За ухвалення заяви проголосували 67 депутатів.

У тексті сказано, що у 2014 році Україна стала жертвою неспровокованої агресії, наслідки якої досі не ліквідовані, і в Європі відбувається швидка ескалація загроз у сфері безпеки. Рійгікогу рішуче засудив спрямовану на Україну агресію з боку Російської Федерації, підтвердивши свої позиції від 2014 та 2018 років, коли естонський парламент також виступав із заявами, які засуджують агресивну діяльність РФ щодо України та анексію Криму.

Рійгікогу закликав усі держави беззастережно підтримати суверенітет та територіальну цілісність України.

У заяві наголошується, що жодна держава, яка не є членом Європейського союзу або НАТО, не має права вето на розширення цих організацій. Членство України в міжнародних організаціях – це рішення України та даних організацій, треті сторони не мають права голосу у цьому питанні.

Рійгікогу дотримується позиції, що жодне з рішень, що стосуються суверенітету України, не можна приймати заочно, без участі України. Політика сфер впливу в Європі більше не застосовується, і Рійгікогу засуджує будь-які спроби відновлення сфер впливу в Європі, йдеться у заяві.

На думку депутатів Рійгікогу, одна з передумов забезпечення миру в Європі – це припинення агресії Російської Федерації стосовно України.

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