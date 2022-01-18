Парламент Эстонии принял заявление в поддержку Украины

Во вторник, 18 января, парламент Эстонии (Рийгикогу) принял поданное 28 депутатами заявление в поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

За принятие заявления проголосовали 67 депутатов.

В тексте сказано, что в 2014 году Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии, последствия которой до сих пор не ликвидированы, и в Европе происходит быстрая эскалация угроз безопасности. Рийгикогу решительно осудил направленную на Украину агрессию со стороны Российской Федерации, подтвердив свои позиции 2014 и 2018 годов, когда эстонский парламент также выступал с заявлениями, осуждающими агрессивную деятельность РФ в отношении Украине и аннексию Крыма.

Рийгикогу призвал все государства безоговорочно поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В заявлении отмечается, что ни одно государство, не являющееся членом Европейского Союза или НАТО, не имеет права вето на расширение этих организаций. Членство Украины в международных организациях – это решение Украины и данных организаций, третьи стороны не имеют права голоса по этому вопросу.

Рийгикогу придерживается позиции, что ни одно из решений, касающихся суверенитета Украины, нельзя принимать заочно, без участия Украины. Политика сфер влияния в Европе больше не применяется, и Рийгикогу осуждает какие-либо попытки восстановления сфер влияния в Европе, говорится в заявлении.

По мнению депутатов Рийгикогу, одно из условий обеспечения мира в Европе – это прекращение агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

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