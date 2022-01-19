Як Євросоюз може спростити модернізацію ядерної енергетики України

Найближчим часом ЄС може докорінно змінити свої підходи до ядерної енергетики.

Це стане можливим у разі схвалення проєкту Додаткового делегованого закону про таксономію, згідно з яким атомній енергетиці та природному газу буде надано статус "екологічно стійких".

Детальніше про проєкт закону і про те, який він матиме вплив на Україну, читайте в статті незалежного експерта з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки, члена ГО "Українське ядерне товариство" Ольги Кошарної Більше безпеки, менше корупції: чому ЄС змінює свою думку щодо ядерної енергії.

В Європейському Союзі експлуатуються 127 ядерних енергетичних реакторів в 14 державах, що виробляють близько 27% електроенергії в загальному обсязі.

Найбільші частки електроенергії, що виробляється на АЕС, у національній генерації мають Франція (72%), Словаччина (54%), Бельгія (52%) та Угорщина (51%).

Атомна енергетика має чітко сформоване лобі з 12 країн ЄС. Це Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція та Нідерланди.

З іншого боку, категоричними противниками ядерної енергетики є такі держави, як Австрія, Данія, Люксембург та Португалія, а лідером цього антиядерного лобі є Німеччина.

Загалом у країнах, що виступають категорично проти ядерної енергетики, живе близько 40% населення ЄС, а відповідно – й подібний рівень представлення у Європарламенті.

Однак для блокування рішення про екологічність "ядерки" необхідно 65% депутатських голосів, які походять щонайменше з 20 країн ЄС.

Публікація проєкту Додаткового делегованого закону про таксономію очікується 22 січня.

Після цього він буде спрямований до Європейського парламенту. І якщо проти законопроєкту не збереться 20 країн з населенням не менше 65%, то ядерна енергетика отримає шанс на залучення дешевих кредитів на нове будівництво.

Ухвалення додаткового закону не лише дозволить спростити залучення фінансування у будівництво атомних енергоблоків як таких, що сприяють протидії змінам клімату, але й зменшує залежність ЄС від авторитарних країн-експортерів енергоносіїв.

А на додачу такий крок матиме й чималий плив на Україну, спростивши модернізацію вітчизняного енергосектора відповідно до вимог ЄС.

Більше - у матеріалі Ольги Кошарної Більше безпеки, менше корупції: чому ЄС змінює свою думку щодо ядерної енергії.