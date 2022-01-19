Как Евросоюз может упростить модернизацию ядерной энергетики Украины

В ближайшее время ЕС может коренным образом изменить свои подходы к ядерной энергетике.

Это станет возможным в случае одобрения проекта Дополнительного делегированного закона о таксономии, согласно которому атомной энергетике и природному газу будет предоставлен статус "экологически устойчивых".

Подробнее о проекте закона и о том, какое он будет иметь влияние на Украину, читайте в статье независимого эксперта по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности, члена ОО "Украинское ядерное общество" Ольги Кошарной Больше безопасности, меньше коррупции: почему ЕС меняет свое мнение о ядерной энергии.

В Европейском Союзе эксплуатируется 127 ядерных энергетических реакторов в 14 государствах, производящих около 27% электроэнергии в общем объеме.

Наибольшие доли электроэнергии, производимой на АЭС, имеют Франция (72%), Словакия (54%), Бельгия (52%) и Венгрия (51%).

Атомная энергетика имеет четко сформированное лобби из 12 стран ЕС. Это Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Нидерланды.

С другой стороны, категорическими противниками ядерной энергетики являются такие государства как Австрия, Дания, Люксембург и Португалия, а лидером этого антиядерного лобби является Германия.

В целом, в странах, выступающих категорически против ядерной энергетики, живет около 40% населения ЕС, а соответственно – и подобный уровень представления в Европарламенте.

Однако для блокирования решения об экологичности "ядерки" необходимо 65% депутатских голосов, которые происходят, по меньшей мере, из 20 стран ЕС.

Публикация проекта Дополнительного делегированного закона о таксономии ожидается 22 января.

После этого он будет направлен в Европейский парламент. И если против законопроекта не соберется 20 стран с населением не менее 65%, то ядерная энергетика получит шанс на привлечение дешевых кредитов на новое строительство.

Принятие дополнительного закона не только позволит упростить привлечение финансирования в строительство атомных энергоблоков как способствующих противодействию изменениям климата, но и уменьшает зависимость ЕС от авторитарных стран-экспортеров энергоносителей.

А вдобавок такой шаг будет иметь и немалое влияние на Украину, упростив модернизацию отечественного энергосектора в соответствии с требованиями ЕС.

Больше - в материале Ольги Кошарной Больше безопасности, меньше коррупции: почему ЕС меняет свое мнение о ядерной энергии.