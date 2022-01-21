Проблеми першого року: з якими викликами зіткнувся новий президент США

Рівно рік тому, 20 січня 2021-го, до присяги було приведено нового президента США Джо Байдена.

Про те, з якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді читайте в статті директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США.

В перші дні свого президентства Джо Байден обіцяв швидкі дії для подолання пандемії COVID-19.

Адміністрація робила все можливе для подолання епідемії, забезпечивши можливості для вакцинації, збільшивши кількість доступних тестів.

Наприкінці весни та на початку літа здавалося, що США подолали COVID, і це спричинило певну ейфорію. Але потім з’явився варіант "Дельта", а за ним і "Омікрон".

Вони стали в цьому питанні тим, що називають "game changers", тобто змінили ситуацію та змішали карти Білому дому. Крім того, що влада зіткнулася з противниками вакцинації, подолати опір яких Байдену так і не вдалося, нові штами знову вдарили по економіці, загальмували нормалізацію ситуації.

Не вдалося показати анонсованого прориву в економіці, яка досі перебуває в неоднозначному стані.

З одного боку, начебто є пожвавлення. Створено велику кількість робочих місць (хоча цей процес нестабільний і варіюється місяць від місяця). Безробіття впало нижче 4%, що є дуже позитивним чинником.

З іншого боку, спостерігається (як, власне, і по всьому світу) шалена інфляція. Її темпи в США зараз є найвищими за останні 40 років. Це включає і зростання цін на бензин, що для багатьох американців є доволі вагомим.

У зовнішній політиці демократи, прийшовши до влади та зіткнувшись із реаліями, швидко переконалися, що не всі їхні гасла та обіцянки можна втілити в життя.

Перш за все, Джо Байден обіцяв відновити відносини з європейськими союзниками.

Трохи їх покращити після чотирьох років Трампа було не складно. Але ж повної довіри та синергії домогтися не вдалося.

Наразі Вашингтон не продемонстрував свою справжню стратегію щодо Китаю, який мав бути пріоритетом зовнішньої політики чинного президента.

Не спостерігалося помітних успіхів і на деяких інших напрямках.

Північна Корея ще активніше розвиває свій стратегічний потенціал. Перемовини з Тегераном щодо можливого нового договору про іранську ядерну програму йдуть дуже важко.

Широко розрекламований саміт демократій не призвів до якихось реальних досягнень. Кліматичний саміт у Глазго також не залишив впевненості в тому, що тут будуть масштабні позитивні зрушення.

Але найбільшим випробуванням для цієї адміністрації є ескалація російської військової присутності на кордонах України.

Про це і про інші виклики для Байдена у матеріалі Володимира Дубовика Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США.