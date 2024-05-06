Як Єврокомісія хоче змінити “транспортний безвіз” і що це означає для українських перевізників

Європейський Союз хоче продовжити "транспортний безвіз" з Україною – дозволити і надалі виконувати двосторонні вантажні перевезення без дозволів. Але, зробити цю Угоду більш ефективною для всіх сторін.

Для того щоб попередити дисбаланс на ринку перевезень Україна-ЄС, Єврокомісія пропонує розглянути зміни до Угоди. Відповідні пропозиції до обговорення вже надійшли Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Докладно про те, які зміни пропонують і як до них ставиться Україна, читайте в колонці заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача Продовження "транспортного безвізу": які умови пропонує Єврокомісія і що відстоює Україна. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки нагадує, що восени минулого року саме ця Угода, за твердженнями польських перевізників, стала ключовою причиною блокування кордону з Україною. За їхніми словами, Угода спричинила дисбаланс на ринку двосторонніх перевезень.

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Сергій Деркач зауважує, що в Україні з висновками польських перевізників не згодні, що "підтверджують цифри".

"Важливо, що Угода позитивно вплинула не лише на український ринок, зокрема, імпорт з боку країн ЄС автомобільним транспортом до України зріс на третину", – пише заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Отже, Єврокомісія пропонує зробити Угоду більш ефективною.

За словами автора колонки, ключовою перемогою є її продовження не на рік, а на півтора року. Це має забезпечити прогнозованість та передбачуваність на ринку автомобільних перевезень.

"У рамках змін до Угоди та для її ефективної реалізації пропонується створити спеціальну робочу групу. Вона має складатися з 16 членів, вісім з боку Євросоюзу та вісім з боку України", – додає Сергій Деркач.

А ще, як зазначає заступник міністра, Єврокомісія пропонує зобов’язати всіх водіїв, не лише українських, мати при собі ліцензію на перевезення.

За його словами, європейські колеги пропонують створити систему обміну інформацією між компетентними органами.

Окрім цього, ще однією пропозицією, яку цілком легко виконати, впевнений автор колонки, є спеціальне маркування вантажівок – як українських, так і країн-членів ЄС. Тобто йдеться про позначки для транспорту, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Заступник міністра зазначає, що є також пропозиції, які потребують уточнення.

Наприклад, пропонується вантажівкам, що виїжджають порожніми з України, мати документи на той товар, за яким вони їдуть.

"Угоду про лібералізацію також пропонується доповнити нормою щодо інформування сторін Угоди про перевізників, які системно порушують правила. Йдеться про значні порушення правил дорожнього руху, каботаж, підробку документів. Тут же Єврокомісія пропонує створити кожній стороні механізм санкцій до таких перевізників", – пише автор колонки.

Але, найбільше питань з точки зору реалізації та прозорості, за словами заступника міністра, викликає можливість за рішенням однієї сторони, у даному випадку ЄС, призупиняти на три місяці дію Угоди повністю або частково в окремих географічних зонах, наприклад одній чи кількох державах, у разі виникнення значного дисбалансу на ринку двосторонніх перевезень.

На думку міністерства, як безпосередньо запропонована норма, так і визначення "серйозної загрози ринку" потребують деталізації.

"І це те, на чому ми будемо наполягати", – зазначає заступник міністра.

Хорошою новиною є те, що навіть на реалізацію відповідного пункту потрібне рішення Спільного комітету Угоди. Тобто його мають підтримати більшість країн ЄС.

Більш докладно про запропоновані зміни – в колонці Сергія Деркача Продовження "транспортного безвізу": які умови пропонує Єврокомісія і що відстоює Україна.