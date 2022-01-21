Проблемы первого года: с какими вызовами столкнулся новый президент США

Ровно год назад, 20 января 2021 года, к присяге был приведен новый президент США Джо Байден.

О том, с какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине на должности, читайте в статье директора Центра международных исследований Владимира Дубовика Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США.

В первые дни своего президентства Джо Байден обещал быстрые действия для преодоления пандемии COVID-19.

Администрация делала все возможное для преодоления эпидемии, обеспечив возможности вакцинации, увеличив количество доступных тестов.

В конце весны и начале лета казалось, что США преодолели COVID, и это повлекло за собой определенную эйфорию. Но потом появился вариант "Дельта", а за ним и "Омикрон".

Они стали в этом вопросе тем, что называют "game changers", то есть изменили ситуацию и смешали карты Белого дома. Кроме того, что власти столкнулись с противниками вакцинации, преодолеть сопротивление которых Байдену так и не удалось, новые штаммы снова ударили по экономике, затормозили нормализацию ситуации.

Не удалось показать анонсированного прорыва в экономике, до сих пор находящейся в неоднозначном состоянии.

С одной стороны, вроде бы есть оживление. Создано большое количество рабочих мест (хотя этот процесс нестабильный и варьируется от месяца к месяцк). Безработица упала ниже 4%, что является очень положительным фактором.

С другой стороны, наблюдается (как, фактически, и по всему миру) безумная инфляция. Ее темпы в США сейчас самые высокие за последние 40 лет. Это включает и рост цен на бензин, что для многих американцев достаточно весомо.

Во внешней политике демократы, придя к власти и столкнувшись с реалиями, быстро убедились, что не все их лозунги и обещания можно претворить в жизнь.

Прежде всего Джо Байден обещал возобновить отношения с европейскими союзниками.

Чуть-чуть их улучшить после четырех лет Трампа было не сложно. Но ведь полного доверия и синергии добиться не удалось.

Вашингтон пока не продемонстрировал свою настоящую стратегию в отношении Китая, который должен быть приоритетом внешней политики действующего президента.

Не наблюдалось заметных успехов и в некоторых других направлениях.

Северная Корея еще более активно развивает свой стратегический потенциал. Переговоры с Тегераном о возможном новом договоре об иранской ядерной программе идут очень тяжело.

Широко разрекламированный саммит демократий не привел к каким-либо реальным достижениям. Климатический саммит в Глазго тоже не оставил уверенности в том, что здесь будут масштабные положительные сдвиги.

Но самым большим испытанием для этой администрации является эскалация российского военного присутствия на границах Украины.

Об этом и других вызовах для Байдена читайте в материале Владимира Дубовика Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США.