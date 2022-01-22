У Польщі вперше зафіксували понад 40 тисяч заражень коронавірусом за добу

Польща повідомила про рекордні 40 876 нових випадків зараження COVID-19 у суботу на тлі поширення варіанту "Омікрон" у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що від COVID-19 померли 193 людини, з них 163 мали супутні захворювання.

Середня кількість смертельних випадків за останні сім днів знизилася до 221, що є найнижчим показником з 18 листопада 2021 року.

Попередній максимум був у п’ятницю - 36 665 випадків. Тиждень тому МОЗ Польщі повідомляв про 16 896 підтверджених випадків зараження, збільшення на 141 відсоток.

Середня кількість підтверджених випадків зараження за добу за останні сім днів, зросла до 26 532. Цей показник був вищим лише під час третьої хвилі між 28 березня і 4 квітня 2021 року.

Це означає, що нинішня, п’ята хвиля епідемії в Польщі вже вища за другу (осінь 2020 р.) і четверту (кінець 2021 р.) хвилі і досягла 92% того, що сталося в найгірший момент третьої хвилі, навесні 2021-го.

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