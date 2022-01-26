Росія попросила ЄСПЛ відхилити скарги України і Нідерландів у справі MH17

Уповноважений Росії при ЄСПЛ Міхаіл Виноградов попросив повністю відхилити як необґрунтовані міждержавні скарги України та Нідерландів до РФ у зв'язку із катастрофою рейсу MH17.

Про це він заявив на слуханнях у Страсбурзі, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс.

Виноградов заявив, що "події, що описуються в скаргах України та Нідерландів, якщо й мали місце, то в Донецькій та Луганській областях України - тобто поза територією РФ".

Він також сказав, що "влада РФ категорично заперечує проти застосування в цій справі концепції "ефективного контролю".

"Російська Федерація не здійснює ефективного контролю на території, що розглядається, ні безпосередньо, ні через збройні сили, ні за допомогою підпорядкованої місцевої адміністрації або її підтримки російською владою", - сказав він.

За його словами, Росія активно співпрацювала з Нідерландами та виконала більшість запитів щодо правової допомоги цієї країни.

Як відомо, слідство у справі про збитий літак рейсу MH17 дійшло висновку, що його збили проросійські бойовики з установки "Бук", завезеної з території РФ. Після катастрофи установку вивезли на російську територію.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 26 січня проводить слухання за трьома міждержавними заявами щодо подій на сході України.

У Страсбурзі будуть вирішувати, чи має ЄСПЛ "юрисдикцію" розглядати події стосовно тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей в період з квітня 2014 року.

Про те, як Україна доводитиме, що Росія відповідальна за порушення прав людини на окупованій території, а також як Київ планує вибити у РФ компенсації, у відеоінтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Для тих, хто віддає перевагу читанню, ми підготували також текстовий варіант інтерв’ю - Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу.

Читайте також колонку міністра юстиції України Валерії Коломієць - Почути Донбас: чого вимагає Україна на процесі в ЄСПЛ щодо злочинів Кремля.

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