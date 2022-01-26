Россия попросила ЕСПЧ отклонить жалобы Украины и Нидерландов по делу MH17

Уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов попросил полностью отклонить как необоснованные межгосударственные жалобы Украины и Нидерландов к РФ в связи с катастрофой рейса MH17.

Об этом он заявил на слушаниях в Страсбурге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

Виноградов заявил, что "события, описываемые в жалобах Украины и Нидерландов, если и имели место, то в Донецкой и Луганской областях Украины, - то есть вне территории РФ".

Он также сказала, что "власти РФ категорически возражают против применения в настоящем деле концепции "эффективного контроля". "Российская Федерация не осуществляет эффективного контроля на рассматриваемой территории ни напрямую, ни через вооруженные силы, ни посредством подчиненной местной администрации или ее поддержки российскими властями".

По его словам, Россия активно сотрудничала с Нидерландами и выполнила большинство запросов о правовой помощи этой страны.

Как известно следствие по делу о сбитом самолете рейса MH17 пришло к выводу, что его сбили пророссийские боевики из установки БУК, завезенной с территории РФ. После катастрофы установку вывезли на российскую территорию.

Напомним, Европейский суд по правам человека 26 января проводит слушания по трем межгосударственным заявлениям о событиях на востоке Украины.

В Страсбурге будут решать, имеет ли ЕСПЧ "юрисдикцию" рассматривать события, касающиеся временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в период с апреля 2014 года.

Этот этап важен, чтобы суд мог перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях России против прав человека на востоке Украины и Нидерландов об уничтожении в июле 2014 года пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17 и гибели 298 человек.

О том, как Украина будет доказывать, что Россия ответственна за нарушение прав человека на оккупированной территории, а также как Киев планирует выбить у РФ компенсации, в видеоинтервью "Европейской правде" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Для тех, кто предпочитает чтение, мы подготовили также текстовый вариант интервью Рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу.

Читайте также колонку заместителя министра юстиции Украины Валерии Коломиец Услышать Донбасс: чего требует Украина на процессе в ЕСПЧ по преступлениям Кремля.

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