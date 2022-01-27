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У Німеччині росіянину висунули звинувачення у шпигунстві

Четвер, 27 січня 2022, 12:57

У Німеччині висунули звинувачення у шпигунстві колишньому співробітнику університету Аугсбурга, який за 2500 євро продав російській спецслужбі інформацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Колишній російський співробітник університету в Баварії має постати перед вищим земельним судом Мюнхена за підозрою у шпигунстві в галузі ракетних досліджень. Як повідомив федеральний прокурор, йому висунули звинувачення в діяльності на спецслужби. Стверджується, що молодий науковець передав інформацію російським спецслужбам.

До арешту 18 червня 2021 року він працював науковим співробітником науково-технічної кафедри Аугсбурзького університету.

Згідно з обвинуваченням, російська служба зовнішньої розвідки зв’язалася з чоловіком не пізніше осені 2019 року.

"Зацікавленість спецслужби полягала, зокрема, у різних етапах розробки європейської ракети-носія Ariane та дослідження матеріалів підозрюваного", – сказав федеральний прокурор.

З кінця листопада 2019 року між обвинуваченим і російським агентом відбувалися регулярні особисті зустрічі. Чоловік передав інформацію про дослідницькі проєкти в галузі аерокосмічних технологій, зокрема про різні етапи розробки європейської ракети-носія Ariane. За це він отримав загалом 2500 євро.

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