В Германии россиянину выдвинули обвинения в шпионаже

В Германии предъявлены обвинения в шпионаже бывшему сотруднику Аугсбургского университета, который за 2500 евро продал российской спецслужбе информацию.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Бывший российский сотрудник университета в Баварии должен предстать перед высшим земельным судом Мюнхена по подозрению в шпионаже в области ракетных исследований. Как сообщил федеральный прокурор, ему предъявлено обвинение в деятельности на спецслужбы. Утверждается, что молодой учёный передал информацию российским спецслужбам.

До ареста 18 июня 2021 г. он работал научным сотрудником научно-технической кафедры Аугсбургского университета.

Согласно обвинению, российская служба внешней разведки связалась с мужчиной не позднее осени 2019 года.

"Заинтересованность спецслужбы заключалась, в частности, в разных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane и исследовании материалов подозреваемого", – сказал федеральный прокурор.

С конца ноября 2019 между обвиняемым и российским агентом проходили регулярные личные встречи. Мужчина передал информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в том числе о разных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane. За это он получил в общей сложности 2500 евро.