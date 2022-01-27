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В Германии россиянину выдвинули обвинения в шпионаже

Четверг, 27 января 2022, 12:57

В Германии предъявлены обвинения в шпионаже бывшему сотруднику Аугсбургского университета, который за 2500 евро продал российской спецслужбе информацию.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Бывший российский сотрудник университета в Баварии должен предстать перед высшим земельным судом Мюнхена по подозрению в шпионаже в области ракетных исследований. Как сообщил федеральный прокурор, ему предъявлено обвинение в деятельности на спецслужбы. Утверждается, что молодой учёный передал информацию российским спецслужбам.

До ареста 18 июня 2021 г. он работал научным сотрудником научно-технической кафедры Аугсбургского университета.

Согласно обвинению, российская служба внешней разведки связалась с мужчиной не позднее осени 2019 года.

"Заинтересованность спецслужбы заключалась, в частности, в разных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane и исследовании материалов подозреваемого", – сказал федеральный прокурор.

С конца ноября 2019 между обвиняемым и российским агентом проходили регулярные личные встречи. Мужчина передал информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в том числе о разных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane. За это он получил в общей сложности 2500 евро.

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Германия

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