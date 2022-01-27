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Рада ратифікувала угоду з Британією щодо підтримки розвитку ЗСУ

Четвер, 27 січня 2022, 14:31

Верховна рада ратифікувала рамкову угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ратифікацію угоди підтримали 275 народних депутатів.

"Рамковою угодою передбачається надання Українській стороні офіційної підтримки у формі кредитів на суму, що не перевищує 1,7 млрд фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро, для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту з постачання двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва 8 ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі, спільного будівництва фрегату, а також консультаційної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання", - нагадали у Верховній раді.

Офіційна підтримка українській стороні складається з позик UKEF (Агенція експортного фінансування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії) з експортного фінансування та банківських позик, сума яких не перевищує 750 та 950 млн фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро відповідно.

Строк погашення кредиту за кожним контрактом не перевищує 10 років.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

Також читайте - Морський захист від РФ: чому угода про британські ракетні катери така важлива для України

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