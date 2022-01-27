Рада ратифицировала соглашение с Британией о поддержке развития ВСУ

Верховная рада ратифицировала рамочное соглашение между правительствами Украины и Великобритании об официальной кредитной поддержке развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ратификацию соглашения поддержали 275 народных депутатов.

"Рамочное соглашение предусматривает предоставление Украинской стороне официальной поддержки в форме кредитов на сумму, не превышающую 1,7 млрд фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или евро, для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта по поставке двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания, общего строительства 8 ракетных катеров, доставки и установки систем вооружения на существующие корабли, совместного строительства фрегата, а также консультационной и технической поддержки строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования", - напомнили в Верховном совете.

Официальная поддержка украинской стороне состоит из займов UKEF (Агентство экспортного финансирования Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) по экспортному финансированию и банковским ссудам, сумма которых не превышает 750 и 950 млн фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или евро соответственно.

Срок погашения кредита по каждому контракту не превышает 10 лет.

Напомним, в октябре 2020 года в Британии в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных сменить украинские ВМС".

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