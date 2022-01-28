Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 19:09

У Польщі після засідання Ради національної безпеки заявили про єдність політичних сил у справі України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.pl.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що всі запрошені на засідання Ради нацбезпеки політичні партії виступили єдиним фронтом у підтримці України.

"Я хотів би подякувати всім політичним силам за відповідальне та патріотичне ставлення", – сказав він.

За його словами, зустріч була конструктивною і всі запрошені мали можливість висловитися.

"Подробицями поділитися не можу, оскільки інформація, надана під час зустрічі, була конфіденційною", – підсумував Дуда.

Президент Польщі  скликав засідання Ради нацбезпеки у вівторок. Напередодні відбулася відеоконференція за участі президента США Джо Байдена та лідерів Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Британії, ЄС і НАТО.

Перед засіданням він заявив,  що наразі немає безпосередньої військової загрози для його країни з боку Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда