Рада нацбезпеки Польщі обговорила ситуацію у зв’язку з загрозою вторгнення РФ в Україну
У Польщі після засідання Ради національної безпеки заявили про єдність політичних сил у справі України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.pl.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що всі запрошені на засідання Ради нацбезпеки політичні партії виступили єдиним фронтом у підтримці України.
"Я хотів би подякувати всім політичним силам за відповідальне та патріотичне ставлення", – сказав він.
За його словами, зустріч була конструктивною і всі запрошені мали можливість висловитися.
"Подробицями поділитися не можу, оскільки інформація, надана під час зустрічі, була конфіденційною", – підсумував Дуда.
Президент Польщі скликав засідання Ради нацбезпеки у вівторок. Напередодні відбулася відеоконференція за участі президента США Джо Байдена та лідерів Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Британії, ЄС і НАТО.
Перед засіданням він заявив, що наразі немає безпосередньої військової загрози для його країни з боку Росії.