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Дуда: прямої загрози для Польщі з боку РФ немає, але такої ситуації не було з 1989 року

П'ятниця, 28 січня 2022, 16:14

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає безпосередньої військової загрози для його країни з боку Росії.

Про це він сказав перед засіданням Ради національної безпеки Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Президент сказав, що радий, що представники всіх політичних сил "розуміють проблему цієї спільної відповідальності за долю Польщі в дуже особливій міжнародній ситуації".

"(Ситуація), якої, безперечно, не було з початку мого президентства, але мені здається, що можна з упевненістю сказати, що такої ситуації, як зараз, не було з 1989 року", – сказав Анджей Дуда.

"На мою думку, як і на думку моїх співрозмовників, суттєвої прямої та військової загрози Польщі наразі немає. Немає жодних сигналів, які б свідчили про таку пряму загрозу", - додав він.

З іншого боку, як він підкреслив, "ситуація так званої військової безпеки в нашій частині Європи, безсумнівно, змінюється на наших очах, і це важлива тема для спільного обговорення".

У п'ятницю після 13.00 розпочалося засідання Ради нацбезпеки Польщі, щоб обговорити поточну ситуацію, пов’язану із загрозою російського вторгнення в Україну. Представники опозиції мають намір запитати, зокрема, про те, як Польща готова до можливого конфлікту на Сході.

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Польща Росія

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