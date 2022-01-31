Польща спрямувала до України 29 вантажівок з гумдопомогою
Понеділок, 31 січня 2022, 15:42
Польський уряд надіслав до України гуманітарну допомогу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Повідомляється, що колонна з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.
У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка.
Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тис. таких комплектів.
Крім того, частину вантажу становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема, бинти та марля.
Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.
Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.
Також на завтра запланований візит до української столиці прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.
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