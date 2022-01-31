Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Польща спрямувала до України 29 вантажівок з гумдопомогою

Понеділок, 31 січня 2022, 15:42

Польський уряд надіслав до України гуманітарну допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Повідомляється, що колонна з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.

У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка.

Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тис. таких комплектів.

Крім того, частину вантажу становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема, бинти та марля.

Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.

Також на завтра запланований візит до української столиці прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський

Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

Чи варто Києву приймати пропозицію Туреччини замінити Мінськ у діалозі з Кремлем? І чи немає там підводних каменів?
31 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу

"Це брехня. Це не помилка, а саме брехня. І російський уряд знає, що бреше, бо він надсилав цю ракету", - звернувся до суддів Бен Еммерсон.
29 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда