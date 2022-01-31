Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью
Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Сообщается, что колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины уже направляется в Киев.
В прицепах грузовиков – одеяла, матрасы и лагерные кровати.
Правительственное агентство стратегических резервов выделило 9 тысяч таких комплектов.
Кроме того, часть груза составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности, бинты и марля.
Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.
Колонна уже прибыла на границу, идет растаможка. Приезд груза в Киев ожидается завтра.
Также на завтра запланирован визит в украинскую столицу премьер-министра Матеуша Моравецкого.