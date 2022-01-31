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Финляндия в феврале отменит все коронавирусные ограничения

Понедельник, 31 января 2022, 16:02

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в феврале в стране будут отменены все коронавирусные ограничения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Некоторые ограничения будут ослаблены завтра, согласно принятым на прошлой неделе решениям. Ослабления будут касаться ресторанов и мер, где риск распространения коронавируса считается низким. Региональным и местным властям было издано инструкции отказаться с 1 февраля от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы.

С начала февраля ресторанам будет разрешено работать до 9 вечера вместо нынешних 6 вечера. Алкоголь можно будет подавать до 20:00 (пока еще до 17:00).

Бары и питейные заведения по-прежнему будут закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.

В последний день января заканчивается внутренний пограничный контроль между Финляндией и другими странами Шенгенской зоны. Ограничения на въезд из стран ЕС, не входящие в Шенгенскую зону, также будут сняты во вторник.

Хотя внутренний пограничный контроль будет прекращен, ограничения на въезд на внешние границы Финляндии сохранятся как минимум до 14 февраля.

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Финляндия

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