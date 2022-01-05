Єрмак розповів про переговори з радниками лідерів Німеччини і Франції перед їх візитом до РФ

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їх візитом до Москви.

Про це Єрмак написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Провели телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви", - зазначив Єрмак.

За його словами, сторони домовились продовжувати координацію дій в контексті поточної ситуації.

"Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - додав глава Офісу президента.

3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вже в січні зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним. Повідомляється, що підготовкою зустрічі вже займається радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер.

Читайте більше на цю тему: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.