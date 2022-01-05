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Єрмак розповів про переговори з радниками лідерів Німеччини і Франції перед їх візитом до РФ

Середа, 5 січня 2022, 08:30

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їх візитом до Москви.

Про це Єрмак написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Провели телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви", - зазначив Єрмак.

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За його словами,  сторони домовились продовжувати координацію дій в контексті поточної ситуації. 

"Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - додав глава Офісу президента.

3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вже в січні зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним. Повідомляється, що підготовкою зустрічі вже займається радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер.

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