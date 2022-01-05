Ермак рассказал о переговорах с советниками лидеров Германии и Франции перед их визитом в РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике и дипломатическим советником президента Франции перед их визитом в Москву.

Об этом Ермак написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву", - отметил Ермак.

По его словам, стороны договорились продолжать координацию действий в контексте текущей ситуации.

"Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава Офиса президента.

3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц хочет уже в январе встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что подготовкой встречи уже занимается советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер.

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