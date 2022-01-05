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Боррель: будь-які дискусії про європейську безпеку мають включати ЄС і Україну

Середа, 5 січня 2022, 16:57

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що не може бути дискусій про європейську безпеку без участі Євросоюзу та України.

Про це він сказав під час спільного з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу у Станиці Луганській, повідомляє "Європейська правда".

Боррель нагадав про пропозиції Росії з приводу безпеки в Європі і переговори з цього питання, які очікуються у різних форматах наступного тижня.

"Зараз вже не часи Ялти. Визначення сфер впливу між державами це не питання 2021-2022 років" - наголосив він.

"Немає безпеки Європи без безпеки України. І це зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку повинні включати Європейський союз і Україну. Будь-які дискусії, що стосуються України повинні включати Україну" - заявив Боррель.

Він ще раз наголосив на повній підтримці Європейським союзом територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. За словами Борреля, зараз головною метою є зниження напруги на кордонах України.

"Це має відбуватися як через перемовини, які відбудуться найближчим часом, так і шляхом твердих заяв про нашу незмінну підтримку України" - сказав глава європейської дипломатії.

"Будь-яка військова агресія проти України буде мати масштабні наслідки і величезну ціну" - додав він.

Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі скликали засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

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Боррель Донбас та ОРДЛО Росія

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