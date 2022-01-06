Італія оновила максимум заражень коронавірусом: майже 190 тисяч за добу

Італія, населення якої складає близько 60 млн, вперше за час епідемії повідомила про майже 190 нових заражень коронавірусом за добу.

Як повідомляє ANSA, такі дані МОЗ опублікувало у середу 5 січня, пише "Європейська правда".

За підсумками доби зареєстрували 189 109 нових заражень та 231 смерті. У вівторок повідомлялося про близько 171 тисячу нових випадків.

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених зросла до понад 17%.

Кількість пацієнтів у палатах інтенсивної терапії зросла на 36, до 1428 осіб, а загалом госпіталізованих - на 450. Всього у лікарнях перебувають понад 13 тисяч коронахворих.

Всього в Італії на даний час хворіють на Covid-19 понад 1,2 млн жителів.

З 10 січня в Італії набуде чинності масштабне посилення обмежень для громадян, які не щеплені від коронавірусу. З цього дня і до 31 березня допуск у більшість закладів буде можливий тільки для тих, хто отримав повний курс щеплення або нещодавно перехворів. Така вимога поширюється у тому числі на розміщення у готелях, допуску у метро, потяги та на авіарейси, гірськолижні підйомники, легальної участі у святкуваннях, як весілля.

Нагадаємо, Франція 5 січня стала першою країною Європи, що зареєструвала понад 300 тисяч заражень за добу. У Британії добовий показник днями також перетнув позначку у 200 тисяч.