Италия обновила максимум заражений коронавирусом: почти 190 тысяч в сутки

Италия, население которой составляет около 60 млн, впервые за время эпидемии сообщила о почти 190 тысячах новых заражениях коронавирусом за сутки.

Как сообщает ANSA, такие данные Минздрав опубликовал в среду 5 января, пишет "Европейская правда".

По итогам суток зарегистрировали 189 109 новых заражений и 231 смерть среди коронабольных. Во вторник сообщалось о около 171 тысяче новых случаев.

Доля положительных тестов среди всех сделанных достигла более 17%.

Число пациентов в палатах интенсивной терапии возросло на 36, до 1428 человек, а в целом госпитализированных - на 450. Всего в больницах находятся более 13 тысяч коронабольных.

Всего в Италии в настоящее время болеют Covid-19 более 1,2 млн жителей.

С 10 января в Италии вступит в силу масштабное усиление ограничений для граждан, не привитых от коронавируса. С этого дня и до 31 марта допуск в большинство заведений будет возможен только для тех, кто получил полный курс вакцинации или недавно переболел. Такое требование распространяется в том числе на размещение в гостиницах, допуск в метро, ​​поезда и на авиарейсы, горнолыжные подъемники, легальное участия в празднованиях, как свадьба.

Напомним, Франция 5 января стала первой страной Европы, зарегистрировавшей более 300 тысяч заражений в сутки. В Британии суточный показатель на днях также пересек отметку в 200 тысяч.