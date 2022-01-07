Як у Польщі незаконне стеження за опозицією перетворилося у інструмент тиску на владу

Гучний скандал, пов’язаний із незаконним стеженням за допомогою системи Pegasus у Польщі, стає дедалі ширшим, викликаючи великі суперечки.

Схоже на те, що у наших західних сусідів використовують Pegasus не лише для того, щоб стежити за злочинцями, а й для боротьби з політичними опонентами.

Про серйозні обвинувачення та виклики, перед якими опинилася польська влада, читайте в статті кандидата політичних наук, провідного фахівця Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка Станіслава Желіховського Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням.

Pegasus — це програма для електронного спостереження за користувачами, розроблена ізраїльською компанією NSO Group, продана державним службам з усього світу, яка вже кілька років регулярно з’являється в контексті різноманітних суперечливих повідомлень.

Прикметно, що Сполучені Штати Америки вважають подібне програмне забезпечення небезпечним і внесли виробника Pegasus — ізраїльську компанію NSO Group — до свого "чорного списку".

На думку американців, зазначене програмне забезпечення використовувалося для "здійснення міжнародних репресій".

Відомості про появу Pegasus у Польщі з'явилися ще у 2019 році. Можливість придбання системи виявила Вища контрольна служба, яка проаналізувала рахунки Центрального антикорупційного бюро (ЦАБ).

Увагу привернув рахунок на 33,4 млн злотих, який було сплачено ІТ-компанії з Варшави за постачання системи навчання та тестування.

Наприкінці минулого року вибухнула сенсація: американське інформаційне агентство Associated Press повідомило, що під наглядом Pegasus перебувають сенатор Кшиштоф Брейза, керівник апарату "Громадянської коаліції", адвокат Роман Гертих, який представляє інтереси провідних опозиційних політиків, та прокурорка Ева Вжосек, яка ставила під сумнів чистки в польській судовій системі.

За словами польської опозиції, законних підстав для використання шпигунської системи у Польщі немає.

Через це опозиція оголошує подання про призначення слідчого комітету Сейму (нижня палата парламенту). Якщо ж його буде відхилено, питання має розглянути спеціальний комітет Сенату (верхня палата парламенту).

Якщо звинувачення опозиції підтвердяться, то буде доведено, що влада Польщі використовувала незаконне стеження за своїми політичними опонентами. Це стане серйозним ударом по польському правлячому табору.

Деталі - у матеріалі Станіслава Желіховського Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням.