Как в Польше незаконная слежка за оппозицией превратилась в инструмент давления на власть

Громкий скандал, связанный с незаконной слежкой с помощью системы Pegasus в Польше, становится все обширнее, вызывая большие споры.

Похоже, что у наших западных соседей используют Pegasus не только для того, чтобы следить за преступниками, но и для борьбы с политическими оппонентами.

О серьезных обвинениях и вызовах, перед которыми оказались польские власти, читайте в статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислава Желиховского Услышать оппозицию: какие последствия для власти Польши будет иметь скандал с нелегальной слежкой.

Pegasus — программа для электронного наблюдения за пользователями, разработанная израильской компанией NSO Group, продана государственным службам со всего мира, которая уже несколько лет регулярно появляется в контексте различных противоречивых сообщений.

Примечательно, что Соединенные Штаты Америки считают подобное программное обеспечение опасным и внесли производителя Pegasus – израильскую компанию NSO Group – в свой "черный список".

По мнению американцев, данное программное обеспечение использовалось для "осуществления международных репрессий".

Сведения о появлении Pegasus в Польше появились еще в 2019 году. Возможность приобретения системы обнаружила Высшая контрольная служба, проанализировавшая счета Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ).

Внимание привлек счет на 33,4 млн злотых, который был уплачен IT-компании из Варшавы за поставку системы обучения и тестирования.

В конце прошлого года взорвалась сенсация: американское информационное агентство Associated Press сообщило, что под наблюдением Pegasus находятся сенатор Кшиштоф Брейза, руководитель аппарата "Гражданской коалиции", адвокат Роман Гертых, представляющий интересы ведущих оппозиционных политиков, и прокурор Ева Ужосек, которая ставила под сомнения польскую судебную систему.

По словам польской оппозиции, законных оснований для использования шпионской системы у Польши нет.

Поэтому оппозиция ходатайствует о назначении следственного комитета Сейма (нижняя палата парламента). Если же оно будет отклонено, то вопрос должен рассмотреть специальный комитет Сената (верхняя палата парламента).

Если обвинения оппозиции подтвердятся, то будет доказано, что власти Польши использовали незаконную слежку за своими политическими оппонентами. Это станет серьезным ударом по польскому правящему лагерю.

Детали - в материале Станислава Желиховского Услышать оппозицию: какие последствия для власти Польши будет иметь скандал с нелегальной слежкой.