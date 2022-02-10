Україна підтримала нову ініціативу Польщі в ОБСЄ щодо безпеки

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що підтримує ініціативу Польщі, яка зараз головує в ОБСЄ, про оновлений діалог щодо європейської безпеки.

Про це він сказав у четвер на спільному брифінгу з главою МЗС Польщі Збігневом Рау у Києві, який є чинним главою ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

"Я підтримав ініціативу Польщі щодо ведення в ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки на європейському континенті. Цей діалог складатиметься з трьох тем. Я наголосив, що для нас найважливішою темою є саме військова безпека, зменшення ризиків військових зіткнень, підвищення прозорості військової активності", - сказав Кулеба.

За його словами, фундаментальним для майбутньої архітектури європейської безпеки є те, як європейці будуть відповідати на намагання РФ маніпулювати принципами і нормами ОБСЄ.

"Насамперед ідеться про відоме запитання, яке зараз ставить Росія всім учасницям-державам ОБСЄ: "Яким чином вони планують забезпечувати свою безпеку, не завдаючи шкоді безпеці Росії?".

Я нагадаю, що єдина держава ОБСЄ, яка зараз вчиняє агресію проти іншої держави ОБСЄ, - це саме Росія… Саме тому настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а поставити самій Російській Федерації запитання: "Як ви, Росія, яка вчиняє агресію і ескалує ситуацію, плануєте забезпечувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн?", - зазначив глава МЗС України.

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау на зустрічі високого рівня у Відні ініціював дискусію "Оновлений діалог щодо європейської безпеки". Він запропонував країнам-учасницям сфокусуватися на таких сферах, як військова транспарентність, зменшення ризиків, запобігання інцидентам та невійськові аспекти безпеки.

Росія заявила, що не підтримує ініціативу Польщі, оскільки вона дублює всі існуючі формати роботи в ОБСЄ.

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