Украина поддержала новую инициативу Польши в ОБСЕ по безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает инициативу председательствующей в ОБСЕ Польши об обновленном диалоге по европейской безопасности.

Об этом он сказал в четверг на совместном брифинге с главой МИД Польши Збигневом Рау в Киеве, действующим главой ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Я поддержал инициативу Польши по ведению в ОБСЕ обновленного диалога по вопросам безопасности на европейском континенте. Этот диалог будет состоять из трех тем. Я подчеркнул, что для нас важнейшей темой является именно военная безопасность, уменьшение рисков военных столкновений, повышение прозрачности военной активности", - сказал Кулеба.

По его словам, фундаментальным для будущей архитектуры европейской безопасности является то, как европейцы будут отвечать на попытки РФ манипулировать принципами и нормами ОБСЕ.

"Прежде всего, речь идет об известном вопросе, который сейчас задает Россия всем участницам-государствам ОБСЕ: "Как они планируют обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности России?".

Я напомню, что единственное государство ОБСЕ, которое сейчас совершает агрессию против другого государства ОБСЕ, - это именно Россия… Именно поэтому пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задать самой Российской Федерации вопрос: "Как вы, Россия, которая совершает агрессию и эскалирует ситуацию, планируете обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?", - отметил глава МИД Украины.

Глава МИД Польши Збигнев Рау на встрече высокого уровня в Вене инициировал дискуссию "Обновленный диалог по европейской безопасности". Он предложил странам-участницам сфокусироваться на таких сферах, как военная транспарентность, уменьшение рисков, предотвращение инцидентов и невоенные аспекты безопасности.

Россия заявила, что не поддерживает инициативу Польши, поскольку она дублирует все существующие форматы работы в ОБСЕ.

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