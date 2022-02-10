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МЗС України: Росія поступово нарощує кількість військ на кордоні, можливе різке зростання

Четвер, 10 лютого 2022, 15:24

Міністр закордонних  справ України Дмитро Кулеба підтверджує розвідувальні дані, що потрапляють у західні медіа, щодо зростання кількості російських військ на кордоні.

Про це він заявив у виступі на форумі "Україна-Франція", який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема, міністр має дані про зростання кількості військ останнім часом.

"Поступово кількість військових на російсько-українському кордоні збільшується. Це дійсно відбувається поступово, але динаміка присутня. Ми також розуміємо, що логістична інфраструктура дозволяє РФ зробити різке нарощування", - заявив він.

Дмитро Кулеба додав, що додатково існує проблема скупчення військ на півночі, на білоруській території, зважаючи на те, що самопроголошений президент Лукашенко зробив вибір на користь зближення з РФ.

Крім того, Росія спробувала заблокувати доступ до України морем, оголосивши про проведення військово-морських навчань.

"Азовське море заблоковане повністю, Чорне море – в частині доступу до України – майже повністю заблоковане", - заявив міністр, додавши, що ця блокада має не лише військову, а й економічну складову.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж вважає, що ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

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