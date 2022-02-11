Рецепт боротьби із німецькими "друзями Путіна"

Чи можливо переконати Берлін зайняти більш принципову позицію щодо російської загрози? Для цього треба зрозуміти, як такі настрої склалися у Німеччині і завдяки чому РФ знаходить там своїх лобістів.

Ці питання редактор "Європейської правди" Серій Сидоренко поставив журналісту і політологу Сєргєю Сумлєнному - людині, яка одночасно відчуває і німецьку, і російську ментальність. Німець за національністю, він народився та провів дитинство у Росії. З 2015 по 2021 рік очолював українське відділення фонду Бьолля, що пов'язаний з Партією зелених.

Як і завжди, повну розмову із Сєргєєм Сумлєнним можна подивитися на каналі ЄвроПравди в YouTube. Радимо подивитися саме відео, бо воно значно краще передає емоційність спілкування. Текстову версію розмови можна прочитати в матеріалі "Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші".

Про що говорив Сєргєй Сумлєнний:

"Для більшості німців України в принципі не існує".

"Загалом в Німеччині більшість політичних кіл розуміють, що Україна – окрема країна, що її треба підтримати – але все одно продовжують сприймати її через орбіту Росії, з урахуванням ставлення до Росії".

За словами Сумлєнного, основою підтримки РФ у Німеччині є радикальні ліві, які ненавидять Захід і НАТО та сприймають Путіна і Росію як антитезу капіталістичному Заходу, виклик Вашингтону. Крім того, підтримують РФ радикальні пацифістські кола, антисемітські пропалестинські кола, радикальні неонацисти і праворадикали, а також бізнес-кола, що мають частково зацікавленість у ринку Росії.

Бізнес-кола, каже журналіст, мають вплив на ключові партії Німеччини. І наводить приклад. В регіоні Мекленбург, який вважається бідним за мірками Німеччини, прем’єр бачить, що в нього ось-ось збанкрутує суднобудівний завод. Але там працюють його виборці.

"Прем’єр розуміє, що єдиний, хто може вкласти сюди гроші – це російський бізнес, афільований з державою, чи з "Газпромом", чи з іншими "неапетитними" колами. Бо цей російський бізнес купує не тільки завод – він купує політичний вплив".

"А далі звучить аргумент: "Дивіться, який у нас бізнес з Росією, а ви хочете санкції накласти. Ви наших виборців практично на вулицю виштовхуєте".

"Німеччина – це країна, що намагається зараз бути дуже пацифістською. Через це німецький пацифізм перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське. Це вже не боротьба за мир, а небажання втручатися і самозакоханість".

"Ви ж розумієте, що Росія корумпує не тільки грошима. Росія корумпує тим, що вона надає німцям – бізнесменам, політикам, усім впливовим колам – відчуття більшої ваги".

"Для Німеччини є великий страх – випасти з західного простору. Ми говоримо, звісно, не про радикалів з АдН чи "Лівих" (ті самі цього бажають), а про істеблішмент. І вони зараз бачать, що вже побудована коаліція від США до Туреччини, бо Путін вже дістав усіх. А Німеччина опиняється десь поза межами цього альянсу. І це їх лякає".

"Україні треба робити собі потужне бізнес лобі у Німеччині. Якщо німецькі компанії побачать, що російський ринок (який вже зараз загинається) не настільки привабливий, і коли вони побачать, що саме в Україні вони можуть робити не гіршу маржу – то вони природним чином перетворяться на лобістів України".

Більше про ситуацію у Німеччині дивіться у відео на Youtube-каналі "Європейської правди", а також читайте в матеріалі "Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші".