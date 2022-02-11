Рецепт борьбы с немецкими "друзьями Путина"

Можно ли убедить Берлин занять более принципиальную позицию в отношении российской угрозы? Для этого нужно понять, как такие настроения сложились в Германии и благодаря чему РФ находит там своих лоббистов.

Эти вопросы редактор "Европейской правды" Серий Сидоренко задал журналисту и политологу Сергею Сумленному – человеку, одновременно чувствующему и немецкую, и российскую ментальность. Немец по национальности, он родился и провел детство в России. С 2015 по 2021 год возглавлял украинское отделение фонда Бёлля, связанного с Партией зеленых.

Как всегда, полный разговор можно посмотреть на канале ЕвроПравды в YouTube. Советуем посмотреть это видео, потому что оно гораздо лучше передает эмоциональность общения. Текстовую версию можно прочесть в материале "Германия любит Россию. Есть и коррупция, но не обязательно речь идет о деньгах".

О чем говорил Сергей Сумленный:

"Для большинства немцев Украины в принципе нет".

"В целом в Германии большинство политических кругов понимают, что Украина – отдельная страна, которую нужно поддержать – но все равно продолжают воспринимать ее через орбиту России, с учетом отношения к России".

По словам Сумленного, основой поддержки РФ в Германии являются радикальные левые, которые ненавидят Запад и НАТО и воспринимают Путина и Россию как антитезу капиталистическому Западу, как вызов Вашингтону. Кроме того, поддерживают РФ радикальные пацифистские круги, антисемитские пропалестинские круги, радикальные неонацисты и праворадикалы, а также бизнес-круги, отчасти заинтересованные в рынке России.

Бизнесмены, говорит журналист, оказывают влияние на ключевые партии Германии. И приводит пример. В Мекленбурге – Передней Померании, который считается бедным регионом по меркам Германии, местный премьер-министр видит, что у него вот-вот обанкротится судостроительный завод. Но там работают его избиратели.

"Премьер понимает, что единственный, кто может вложить сюда деньги – это российский бизнес, аффилированный с государством, или с "Газпромом", или с другими "неаппетитными" кругами. Потому что этот российский бизнес покупает не только завод – он покупает политическое влияние".

"А дальше звучит аргумент: "Смотрите, какой у нас бизнес с Россией, а вы хотите наложить санкции. Вы наших избирателей практически на улицу выталкиваете".

"Германия – это страна, которая пытается сейчас быть очень пацифистской. Но немецкий пацифизм превратился в нечто очень циничное и фарисейское. Это уже не борьба за мир, а нежелание вмешиваться и самовлюбленность".

"Вы же понимаете, что Россия коррумпирует не только деньгами. Россия коррумпирует тем, что она придает немцам – бизнесменам, политикам, всем влиятельным кругам – ощущение большего веса".

"У Германии есть большой страх – выпасть из западного пространства. Мы говорим, конечно, не о радикалах с АдГ или "Левых" (того же желают), а об истеблишменте. И они сейчас видят, что уже построена коалиция от США до Турции , потому что Путин уже достал всех. А Германия оказывается где-то за пределами этого альянса. И это их пугает".

"Украине нужно делать себе мощное бизнес лобби в Германии. Если немецкие компании увидят, что российский рынок (который уже сейчас загибается) не настолько привлекателен, и когда они увидят, что именно в Украине они могут делать не худшую маржу – то они естественным образом превратятся на лоббистов Украины".

Больше о ситуации в Германии смотрите в видео на YouTube-канале "Европейской правды", а также читайте в материале "Германия любит Россию. Есть и коррупция, но не обязательно речь идет о деньгах".