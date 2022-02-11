Небезпека для України: як Путін посилює вплив на Словаччину

Гучний скандал у словацькому парламенті з обливанням водою та вириванням з рук прапора України викликав швидку та гостру реакцію Києва.

Нинішній скандал став результатом активного просування в сусідній країні антизахідних та антиукраїнських наративів. Ці тези все активніше бере на озброєння опозиція. Причому не тільки радикали, а й вчорашня влада, яка мала досить конструктивні відносини з Києвом.

Про те, що змінилося у Словаччині і які наслідки це може мати, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини.

Чому український прапор взагалі з’явився у словацькому парламенті?

Це сталося під час розгляду угоди із США про стратегічну співпрацю.

Угода передбачає надання військовим силам США доступу до двох військових аеродромів Словаччини, а також до інших військових об’єктів, узгоджених сторонами. Цей дозвіл дається на 10 років і не передбачає внесення Вашингтоном орендної плати. Натомість США інвестуватимуть у модернізацію словацької військової інфраструктури.

Схожу угоду підписали ще 23 країни-члени Альянсу, включно з усіма, окрім Словаччини, країнами "східного флангу" НАТО.

Це давало очікування на безпроблемне схвалення цієї угоди. Досі проти неї виступали лише члени ультраправої партії "Наша Словаччина" Маріана Котлеби.

Втім, несподівано проти угоди виступили дві найбільші опозиційні сили, лідерами яких є колишні прем’єри: "Голос" Петера Пеллегріні та SMER Роберта Фіцо.

За словами директора Асоціації словацької зовнішньої політики Александра Дулеби, іронія полягає в тому, що переговори із США про цю угоду почалися, коли Фіцо був прем’єром, і успішно тривали під час прем’єрства Пеллегріні. Однак тепер з політичних причин їм стало вигідно бути антиамериканістами.

Представники цих партій стали різкими критиками угоди із США, заявляючи, що вона обмежує словацький суверенітет навіть більше, аніж вторгнення військ СРСР у 1968 році.

Атака на прозахідний курс змогла мобілізувати протестний електорат. Вже зараз, як показують соціологічні заміри, 44% словаків звинувачують НАТО та США у створенні нинішньої кризи навколо України.

Чим пояснюється такий різкий розворот у ставленні до США?

Дулеба каже, що за чинного уряду правоохоронні органи суттєво просунулися у розслідуванні гучних корупційних злочинів, що пов’язані з попередньою владою. Вони відчувають реальну загрозу ув’язнення, тому намагаються виступати проти влади по всіх фронтах, аби добитися перевиборів і зупинити розслідування.

Показово, що опозиція вимагає дострокових виборів, не маючи гарантій перемоги. Опозиційна блокада не дала результату – того ж дня, 8 лютого, угода із США була ратифікована словацьким парламентом, а вже наступного дня угоду ратифікувала президент Зузана Чапутова.

Чи закінчилася ця історія "гепі-ендом"? Не зовсім. Програвши у боротьбі проти угоди, проросійські сили виграли в іншому. А на додачу виграв Путін - його меседжі просувають тепер не лише ультраправі маргінали, а також і політичні сили, які сумарно підтримують близько 30% словаків.

Докладніше - в матеріалі Юрія Панченка Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини.